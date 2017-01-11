Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Третий мобильный оператор Азербайджана Nar представил новый тариф "3 в 1 ежемесячный".

Как сообщили Report из компании, подключившиеся к тарифу пользователи получают с момента подключения 300 минут разговорного баланса на все направления внутри страны, возможность бесплатной отправки 300 SMS и 900 МБ интернет-трафика. С баланса абонента, подключившегося к тарифу, вычитываются 9 AZN, а после окончания предоставленных минут, SMS и интернет-трафика стоимость одного звонка внутри страны составляет 5 гяпиков, одного SMS внутри страны – 3 гяпика, одного МБ интернет-трафика – 5 гяпиков.

Для подключения к тарифу "3 в 1 ежемесячный" достаточно отправить на короткий номер 777 сообщение с текстом "3 in 1" или набрать шифр *777#61#YES

Отметим, что время использования предоставленных в рамках тарифа "3 в 1 ежемесячный" минут, SMS и интернет-трафика составляет 30 дней. При наличии на балансе достаточной суммы после окончания данного срока бонусы автоматически возобновляются. При отсутствии на балансе достаточной суммы, тариф автоматически не возобновляется и стоимость одного звонка внутри страны составляет 6 гяпиков, одного SMS внутри страны – 3 гяпика, а одного МБ интернет-трафика – 29 гяпиков.