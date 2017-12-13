Nar предоставил абонентам возможность бесплатных разговоров по выходным

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В рамках кампании "Бонусные выходные" оператор Nar предоставляет абонентам возможность говорить друг с другом бесплатно по субботам и воскресеньям.

Об этом сообщили Report в Nar.

Для подключения к этой кампании абонентам не нужно вносить какую-либо дополнительную плату. Все что нужно сделать, чтобы присоединиться к кампании, это набрать код *777#88#YES на своем мобильном телефоне. Абоненты Nar, потратившие как минимум 2 маната на звонки в любых направлениях в течение рабочих дней, смогут воспользоваться преимуществами "Бонусные выходные". Кампания продлится в течение двух недель и подойдет к концу 24 декабря.

Абоненты, принимающие участие в кампании, смогут с легкостью узнать сумму, потраченную на звонки в течение недели, набрав код *777#87#YES на своем мобильном телефоне. В соответствии с политикой справедливого использования, в рамках кампании "Бонусные выходные" абонентам будет предоставлено 500 минут (более 8 часов) для бесплатных звонков по субботам и воскресеньям.

Нужно отметить, что абоненты могут также воспользоваться преимуществами технологии HD voice, при условии, что используемый мобильный телефон поддерживает стандарт 3G. Технология HD voice, недавно представленная оператором Nar, позволяет обеспечить подавление посторонних шумов и более чистую передачу звука во время звонков.

Более подробную информацию о кампании "Бонусные выходные" можно получить не странице nar.az/heftesonu-furseti.

Компания Azerfon начала свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile.