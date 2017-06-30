Nar предлагает специальные тарифы на роуминг

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ В связи с наступлением лета и ростом коммуникационных потребностей Nar представил выгодные пакеты "Отпуск" для абонентов, пользующихся услугами международного роуминга. Как сообщает Report со ссылкой на компанию, пакет выгоден для путешествующих в различные страны, в частности, в Грузию.

В рамках данного предложения, цена за пакеты "Отпуск-2" (200 Мб) и "Отпуск-5" (600 Мб) составляет всего лишь 2 и 5 манатов соответственно. Кампания "Отпуск" охватывает такие страны как США, Израиль, Украина, Грузия, Иран, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан и действительна до 30 сентября 2017 года.

Чтобы воспользоваться данным предложением, нужно набрать код *777#102#YES для подключения к пакету "Отпуск-2" или *777#105#YES для подключения к пакету "Отпуск-5". Для проверки остатка трафика в рамках используемого пакета, достаточно набрать *777#20#YES. Более подробную информацию об услугах роуминга и тарифах оператора Nar можно получить на сайте nar.az.