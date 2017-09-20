Nar предлагает новую возможность для своих абонентов

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Nar Home TV предлагает уникальную возможность для своих абонентов.

Как сообщили Report в Nar, отныне все пользователи смогут экономить свои ежемесячные расходы, внося оплату только за те дни, во время которых они пользовались услугой Nar Home TV.

Для этого абоненту будет достаточно выбрать телевизионный пакет по своему желанию, указать необходимое количество дней, и совершить оплату в соответствии с выбранным количеством дней.

В соответствии с изменениями, вступающими в силу 1 октября 2017 года, услугой можно пользоваться, оплачивая минимум по 2 AZN за ежедневное пользование. По новым условиям, в случае внесения минимальной суммы оплаты, услугой можно будет пользоваться в течение периода до 4-х дней в зависимости от выбранного ТВ-пакета. После вступления в силу новых условий, сумма оплаты за день будет рассчитана в соответствии со стоимостью используемого ТВ-пакета.

Срок действия предложения "Плати не за месяц, а за день!" неограничен. Более того, предложением могут воспользоваться как новые, так и действующие абоненты. Более подробную информацию можно получить, позвонив на короткий номер 179, или посетив официальные страницы Nar в Facebook и Instagram.

Услуга беспроводного цифрового телевидения Nar Home TV, предоставляемая при технической поддержке B&BTV, на данный момент доступна в городах Баку и Сумгайыт, а также на Абшеронском полуострове.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6000 базовых станций и охватывающей 93% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги более 2-м миллионам абонентам.