Nar поддерживает применение "зеленой энергии" и аграрных технологий в Азербайджане

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Nar поддержал Международный форум "Аграрные технологии и экологически чистая энергия", впервые проводимый в Азербайджане.

Цель состоит в том, чтобы поддержать применение новых технологий в области сельского хозяйства в нашей стране. Форум был организован совместно министерством сельского хозяйства и министерством энергетики. Основная цель Международного форума, проводимого под лозунгом "Инновации для зеленого будущего", заключается в достижении инновационного развития сельского хозяйства и энергетики в Азербайджане, укреплении связей между различными заинтересованными сторонами, а также построении устойчивых бизнес-моделей и отношений.

Генеральный директор ООО Azerfon Гуннар Панке высоко оценил работу форума: "Развитие аграрных и экологически чистых технологий является важным и стратегическим вопросом для каждой страны. Высокое качество услуг и решений, предлагаемых Nar, окажет положительное влияние на развитие этой сферы. Nar поддерживает внедрение новых технологий в Азербайджане, расширяя сеть 4G в Баку и регионах".

На форуме приняли участие около 40 международных экспертов из 15 стран мира. В мероприятии приняли участие самые успешные стартап-специалисты в области аграрных и зеленых технологий из различных уголков мира, владельцы компаний, ученые и исследователи, венчурные капиталисты, вижн-мейкеры и местные эксперты, широко известные в нашей стране. В ходе форума специалисты по аграрным инновациям выступили с интересными докладами.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня Nar предоставляет более 2,2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 7300 базовых станций и охватывающей 97% территории страны.