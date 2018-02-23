Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО) Nar продолжает успешно сотрудничать с Азербайджанским техническим университетом (АзТУ). В этот раз Nar наградил лучших студентов Азербайджанского технического университета.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Накануне университетом были названы имена студентов, показавших наилучшие результаты по итогам прошедшего семестра. Так, 3 лучших студента учебного семестра - Нурана Вагиф гызы Гюльгасанлы, Тарверди Имран оглу Тагиев и Кенуль Джаваншир гызы Ахмедова, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места соответственно, получили ценные подарки от Nar. Данная инициатива мобильного оператора, придающего особую важность развитию образования и просвещения, даст дополнительный стимул студентам для достижения еще больших успехов в учебе.

Отметим, что в рамках договора о сотрудничестве, подписанного с Азербайджанским техническим университетом, оператором была создана лаборатория Nar, благодаря которой студенты имеют возможность получать знания и практический опыт в сфере GSM. В данной лаборатории, снабженной современным телекоммуникационным оборудованием, проводятся тренинги и семинары для студентов с участием профессиональных специалистов в области технологий. Целая группа молодых людей, получивших практические знания в рамках данной программы, уже сделали первые шаги к тому, чтобы стать квалифицированными специалистами. Оборудование университетской лаборатории и проведение программы стажировки для студентов осуществляется в рамках стратегии КСО Nar, направленной на развитие образования и молодежи.

Компания Azerfon начала свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile. Nar предоставляет более 2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 6500 базовых станций и охватывающей 93% территории страны.