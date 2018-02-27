Nar и Microsoft Azerbaijan продолжают поддерживать стартапы Imagine Cup

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Nar, уделяющий особое внимание формированию молодых кадров и повышению уровня их знаний и навыков, продолжает поддерживать проведение инновационного конкурса Microsoft Imagine Cup.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Nar.

В рамках национального этапа конкурса, команды должны будут представить свои проекты для рассмотрения жюри, состоящему из экспертов в соответствующей сфере. Победители данного этапа получат возможность принять участие в финале конкурса Imagine Cup 2018 в США, и побороться за главный приз размером в 100 000 долларов, которые можно будет использовать для дальнейшего развития проекта.

В рамках национального этапа конкурса Imagine Cup 2018, члены жюри оценят представленные проекты с точки зрения уникальности идеи, инновационного потенциала технологических решений и формы представления проекта, а также окажут молодым участникам поддержку в создании продуктов под маркой Made in Azerbaijan. Прием электронных заявок на участие завершился 26 февраля. В этом году, отбор будет проводиться в трех дополнительных номинациях: Mixed Reality, Artificial Intelligence, Big Data.

Конкурс, традиционно поддерживаемый министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, министерством образования, министерством молодежи и спорта, агентством по авторским правам, компанией Microsoft Azerbaijan, Pasha Bank и Nar, является крупномасштабной инновационной площадкой, организуемой каждый год среди студентов по всему миру.

Компания Azerfon начала деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile. Сегодня Nar предоставляет более 2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 6 500 базовых станций и охватывающей 93% территории страны.