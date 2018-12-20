Nar дарит до 6 месяцев бесплатного интернета купившим пакет Nar MiFi

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Самый молодой и инновационный мобильный оператор страны - Nar, предлагает пакет «Nar MiFi», который обеспечивает доступ к высокоскоростному Интернету. Комплект «Nar MiFi» включает в себя 30 ГБ высокоскоростного интернета на срок до 6 месяцев и портативное устройство MiFi. Начальная цена пакета «Nar MiFi» - 120 AZN. После того, как бесплатный интернет пакета будет использован, абоненты смогут приобрести 30 ГБ Интернета за 20 AZN.

«Nar MiFi» позволит абоненту быть всегда онлайн, и получать доступ к высокоскоростному Интернету по выгодной цене независимо от местоположения. В то же время пользователь сможет легко делиться интернетом с друзьями и близкими. Абонент может с легкостью сам установить портативное устройство, и интернет будет активирован после того, как SIM-карта и батарея будут вставлены. Отметим, что небольшие размеры и легкий вес устройства «Nar MiFi» позволяют брать его с собой куда угодно.

Продолжая расширять сеть 3G и 4G по всей территории страны, Nar в настоящее время обладает одной из крупнейших сетей в стране. Таким образом, с «Nar WiFi» можно будет подключиться к Интернету в любом месте Азербайджана, где доступна сеть Nar. Устройство «Nar MiFi» можно приобрести в любом торгово-сервисном центре или дилерском магазине Nar. Более подробную информацию о «Nar MiFi» можно найти на сайте nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 7300 базовых станций и охватывающей 97% территории страны (за исключением оккупированных территорий).