Nar дал старт региональному проекту для молодых людей с ограниченными физическими возможностями

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Компания Nar дал старт проекту "Школа обучения" для молодых людей с ограниченными физическими возможностями, проживающим в регионах страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Nar, проект направлен на интеграцию в общество молодых людей с ограниченными физическими возможностями. Занятия в рамках стартовавшего в Загатале проекта проводятся опытными специалистами и психологами. В рамках проекта 40 жителей из регионов страны в течение двух месяцев будут принимать участие в профессиональных тренингах по трем основным направлениям. Участники проекта посетят такие курсы по ремонту смартфонов, а также курсы обучения портных и поваров.

Отметим, что данный проект, являющийся первой подобной инициативой осуществляемой в регионах страны, поддерживается органами местной исполнительной власти, а также региональным центром Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей.

Первая "Школа обучения" была проведена в Баку при участии 75 молодых людей с ограниченными возможностями. Основной целью безвозмездного проекта Nar является повышение уровня знаний и навыков молодых людей с ограниченными физическими возможностями, оказание им помощи в развитии их будущей карьеры, а также предоставление моральной и психологической поддержки для более успешной интеграции в общество. Поэтому, организационную поддержку данному проекту оказывают также ASAN Könüllüləri и Uğur Akademiyası. Организаторы проекта продолжать следить за карьерным развитием выпускников "Школы обучения" и помогают им в трудоустройстве.

Вот уже три года Nar в рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО) предпринимает различные шаги, направленные на интеграцию в общество граждан Азербайджана с ограниченными физическими возможностями. Мобильный оператор стал настоящим примером для местной бизнес среды, взяв на работу 11 человек с ограниченными возможностями общения. Оператор продолжит осуществление и развитие подобных социальных проектов и других похожих инициатив в будущем.

Более подробную информацию о стратегии КСО Nar можно получить, посетив интернет-страницу nar.az.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи.