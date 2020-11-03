Нанесенный врагом телекоммуникационной инфраструктуре ущерб устраняется

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана

Вооруженные силы Армении продолжают интенсивно обстреливать азербайджанские населенные пункты ракетами и тяжелой артиллерией. В результате пострадали также объекты телекоммуникационной инфраструктуры, расположенные в Физулинском, Агдамском, Тертерском, Геранбойском, Агджабединском районах, в городе Барда и удаленном от прифронтовой зоны городе Гянджа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

С целью устранения ущерба в кратчайшие сроки и обеспечения устойчивости предоставления услуг, сотрудники ООО "Азтелеком" Минтранспорта, связи и высоких технологий перешли на усиленный режим работы.

Для обеспечения безопасности сотрудников, работающих в зоне боевых действий, принимаются необходимые меры. Для своевременного предотвращения любого возможного ущерба в результате провокаций врага "Азтелеком" усилил контроль над ситуацией в телекоммуникационной сфере.