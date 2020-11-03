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Нанесенный врагом телекоммуникационной инфраструктуре ущерб устраняется

Нанесенный врагом телекоммуникационной инфраструктуре ущерб устраняется Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана
ИКТ
3 ноября 2020 г. 16:46
Нанесенный врагом телекоммуникационной инфраструктуре ущерб устраняется

Вооруженные силы Армении продолжают интенсивно обстреливать азербайджанские населенные пункты ракетами и тяжелой артиллерией. В результате пострадали также объекты телекоммуникационной инфраструктуры, расположенные в Физулинском, Агдамском, Тертерском, Геранбойском, Агджабединском районах, в городе Барда и удаленном от прифронтовой зоны городе Гянджа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

С целью устранения ущерба в кратчайшие сроки и обеспечения устойчивости предоставления услуг, сотрудники ООО "Азтелеком" Минтранспорта, связи и высоких технологий перешли на усиленный режим работы.

Для обеспечения безопасности сотрудников, работающих в зоне боевых действий, принимаются необходимые меры. Для своевременного предотвращения любого возможного ущерба в результате провокаций врага "Азтелеком" усилил контроль над ситуацией в телекоммуникационной сфере.

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Версия на азербайджанском языке Düşmənin telekommunikasiya infrastrukturuna vurduğu ziyan aradan qaldırılır

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