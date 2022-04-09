НАНА будет представлена на TEKNOFEST проектами десяти учреждений

Научные учреждения Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) на фестивале TEKNOFEST Azerbaijan будут представлены на высоком уровне. Для этого установлены связи с соответствующими государственными структурами, ответственными лицами и отдельными орган

Научные учреждения Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) на фестивале TEKNOFEST Azerbaijan будут представлены на высоком уровне. Для этого установлены связи с соответствующими государственными структурами, ответственными лицами и отдельными организациями.

Как передает Report, об этом на онлайн-совещании заявил вице-президент НАНА, председатель рабочей группы по участию НАНА в фестивале TEKNOFEST Azerbaijan академик Расим Алигулиев.

Он отметил, что на выставке будут представлены проекты, предложенные пятью институтами отделения физико-математических и технических наук НАНА и пятью резидентами Парка высоких технологий (ПВТ) НАНА: «Созданная в НАНА централизованная комиссия регулярно проводит обсуждения и мониторинг проделанных работ, связанных с участием в выставке. Обсуждено определение структуры и концепции павильона НАНА на выставке, его соответствие предъявляемым требованиям, технические параметры. Важно ускорить работу в этом направлении. Предполагается, что продукции и проекты будут представлены на выставке в течение четырех дней».