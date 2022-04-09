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НАНА будет представлена на TEKNOFEST проектами десяти учреждений

НАНА будет представлена на TEKNOFEST проектами десяти учреждений Научные учреждения Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) на фестивале TEKNOFEST Azerbaijan будут представлены на высоком уровне. Для этого установлены связи с соответствующими государственными структурами, ответственными лицами и отдельными орган
ИКТ
9 апреля 2022 г. 12:13
НАНА будет представлена на TEKNOFEST проектами десяти учреждений

Научные учреждения Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) на фестивале TEKNOFEST Azerbaijan будут представлены на высоком уровне. Для этого установлены связи с соответствующими государственными структурами, ответственными лицами и отдельными организациями.

Как передает Report, об этом на онлайн-совещании заявил вице-президент НАНА, председатель рабочей группы по участию НАНА в фестивале TEKNOFEST Azerbaijan академик Расим Алигулиев.

Он отметил, что на выставке будут представлены проекты, предложенные пятью институтами отделения физико-математических и технических наук НАНА и пятью резидентами Парка высоких технологий (ПВТ) НАНА: «Созданная в НАНА централизованная комиссия регулярно проводит обсуждения и мониторинг проделанных работ, связанных с участием в выставке. Обсуждено определение структуры и концепции павильона НАНА на выставке, его соответствие предъявляемым требованиям, технические параметры. Важно ускорить работу в этом направлении. Предполагается, что продукции и проекты будут представлены на выставке в течение четырех дней».

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Версия на азербайджанском языке AMEA “Teknofest”də 10 institut və YTP rezidentlərinin layihələriylə təmsil olunacaq

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