В России хотят изменить подходы к налогообложению прибыли цифровых компаний

Минфин России намерен изменить подходы к налогообложению прибыли цифровых компаний, как это делает ряд зарубежных стран.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Мы считаем, что необходимо добиваться уплаты налога с прибыли там, где находятся клиенты таких компаний, то есть тех юрисдикций, где образуется доход", - сказал он.Министр отметил, что сейчас крупные цифровые компании, имея широкий круг клиентов, физически мало где представлены.

"В рамках обсуждения этого вопроса на двадцатке (G20) и в ОЭСР мы видим то, что ряд стран предлагает изменить подходы к налогообложению. Есть предложение также двигаться в русле тех стран", - отметил он.