Найден универсальный способ взлома Wi-Fi

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Любое устройство, которое имеет возможность подключения к сети Wi-Fi, находится под угрозой взлома.

Как передаёт Report со ссылкой на "Федеральное агентство новостей", об этом заявили научные сотрудники из Университета Лёвена в Бельгии.

По словам экспертов, маршрутизатор защищён от кибератак благодаря технологии сетевой безопасности под названием Wireless Protected Access 2 (WPA-2), которая встраивается в сертифицированное оборудование с 2006 года.

Впрочем, бельгийские специалисты выяснили, что маршрутизаторы, оснащенные системой WPA-2, в действительности уязвимы для взлома. Кибермошенники используют для атаки программу Key Reinstallation Attacks (KRACK).

По словам специалистов, под угрозой находятся все устройства с возможностью выхода в сеть. В случае кибератаки преступники могут получить доступ к личным контактам, паролям и даже данным банковской карты.

Как обратили внимание программисты, проблема заключается в самой WPA-2. Подключение к защищенной сети происходит в четыре фазы, не позволяя другим перехватывать информацию. Но как раз этот процесс и делает WPA-2 уязвимой.