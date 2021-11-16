Найден способ восстановления удаленных сообщений в WhatsApp

Удаленные сообщения WhatsApp продолжают храниться в памяти телефона благодаря функции резервного копирования.

Удаленные сообщения WhatsApp продолжают храниться в памяти телефона благодаря функции резервного копирования.

Как передает Report, об этом сообщает портал The Sun.

По умолчанию резервные копии чатов WhatsApp создаются ежедневно в 2 часа ночи.

Чтобы увидеть удаленные сообщения, необходимо переустановить мессенджер и заново войти в учетную запись. Затем пользователю будет предложено воспользоваться резервными копиями всех чатов. Вместе со всеми переписками восстановятся и удаленные сообщения.

Кроме того, прочесть потерянные сообщения можно с помощью журнала уведомлений. Однако этот способ не работает, если телефон был перезагружен, или пользователь не взаимодействовал с уведомлением о сообщении до его удаления.