Наибольшее число хакерских атак в Азербайджане совершается Арменией

Азербайджан эффективно защищается и противостоит кибератакам

Наибольшее число хакерских атак в Азербайджане совершается Арменией.

Как передает Report, об этом аналитик Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Масума Талыбова заявила на проходящей в Баку конференции на тему "Кибербезопасная экономика: реформы, инновационные подходы и решения".

По ее словам, за время недавних армянских провокаций на азербайджано-армянской границе, Армения совершила свыше 2 000 кибератак.

"В 2020 году - в год второй Карабахской войны, число кибератак возросло в 4,3 раза",- сказала она, добавив, что кибератаки наносят ущерб экономике страны.

"Несмотря на это, Азербайджан эффективно защищается и противостоит кибератакам",- заявила Талыбова.