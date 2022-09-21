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Наибольшее число хакерских атак в Азербайджане совершается Арменией

Наибольшее число хакерских атак в Азербайджане совершается Арменией Азербайджан эффективно защищается и противостоит кибератакам
ИКТ
21 сентября 2022 г. 14:40
Наибольшее число хакерских атак в Азербайджане совершается Арменией

Наибольшее число хакерских атак в Азербайджане совершается Арменией.

Как передает Report, об этом аналитик Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Масума Талыбова заявила на проходящей в Баку конференции на тему "Кибербезопасная экономика: реформы, инновационные подходы и решения".

По ее словам, за время недавних армянских провокаций на азербайджано-армянской границе, Армения совершила свыше 2 000 кибератак.

"В 2020 году - в год второй Карабахской войны, число кибератак возросло в 4,3 раза",- сказала она, добавив, что кибератаки наносят ущерб экономике страны.

"Несмотря на это, Азербайджан эффективно защищается и противостоит кибератакам",- заявила Талыбова.

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Версия на английском языке Armenia responsible for most hacker attacks in Azerbaijan

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