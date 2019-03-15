Награждены победители конкурса Hackathon

Завершился конкурс хакатон, организованный в рамках Недели кибербезопасности 11-12 марта Министерством транспорта, связи и высоких технологий, службой электронной безопасности, Информационно-вычислительным центром и Парком высоких технологий при партнерстве Государственного управления радиочастот.

Как сообщает Report, сегодня состоялась церемония награждения победителей.

Участники конкурса предоставили решения (скрипт для IDS, модульное или программное решение) по уникальной системе мониторинга обнаружения вмешательств в информационные системы.

В конкурсе, который продлился 30 часов, участвовали более 20 специалистов, 6 команд.

Участники должны были обладать базовыми знаниями в области кибербезопасности, достаточными знаниями и опытом минимум в одном языке программирования (Python, C#, Java или Bash Scripting и т.д.), а также по серверным операционным системам (Семейство Windows Server и Серверы Linux), умением работать в команде и проводить презентации.

Жюри оценило участников по таким критериям, как «Уникальность», «Инновативность», «Эффективность» и «Презентация».

Таким образом, первое место заняла команда CTR_BHOS, второе - Hack You, третье - Malware. Обладатель первого места получил 4 тысяч манатов, второго – 2 тысячи манатов, третьего – 1 тысячу манатов.

А всем остальным участникам были вручены сертификаты.

Целью регулярно проводимых Министерством транспорта, связи и высоких технологий соревнований хакатон является создание условий для привлечения потенциально способной молодежи в единое пространство, развития знаний и способностей по информационным технологиям, решения соответствующих задач в командном виде, появления интересных и инновационных проектов.

Отметим, что сегодня международная Неделя кибербезопасности, впервые организованная в Азербайджане Министерством транспорта, связи и высоких технологий, завершила свою работу.