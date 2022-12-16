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Нацстратегия развития искусственного интеллекта будет готова в следующем году

Нацстратегия развития искусственного интеллекта будет готова в следующем году Национальная стратегия развития искусственного интеллекта в Азербайджане будет готова в следующем году.
ИКТ
16 декабря 2022 г. 12:43
Нацстратегия развития искусственного интеллекта будет готова в следующем году

Национальная стратегия развития искусственного интеллекта в Азербайджане будет готова в следующем году.

Как сообщает Report, об этом сообщила председатель Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Инара Велиева.

"В настоящее время ведется разработка стратегии. Большую помощь в этом направлении оказывает созданная при Министерстве лаборатория искусственного интеллекта. Также мы воспользуемся опытом турецкого Офиса по цифровой трансформации", - отметила она.

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