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Национальный почтовый оператор Азербайджана повысит зарплаты сотрудников

Национальный почтовый оператор Азербайджана повысит зарплаты сотрудников 17:01
ИКТ
7 июля 2022 г. 17:34
Национальный почтовый оператор Азербайджана повысит зарплаты сотрудников

До конца этого года планируется начать повышение зарплат сотрудникам ООО "Азерпочт", принадлежащего Министерству цифрового развития и транспорта.

Об этом Report сообщил председатель правления компании Афган Джалилов.

"Мы не могли рассматривать рост заработной платы, пока не стали работать с прибылью. С конца года планируется начать процесс по поэтапному повышению заработных плат в структуре. При этом основным критерием станет не равный, а основанный на результатах подход. Повышение будет зависеть от числа операций на одного работника, и, естественно, хорошие результаты и показатели в отделениях положительно скажутся на росте зарплат", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın milli poçt operatoru maaşları artırmağa hazırlaşır

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