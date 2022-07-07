Национальный почтовый оператор Азербайджана повысит зарплаты сотрудников

17:01

До конца этого года планируется начать повышение зарплат сотрудникам ООО "Азерпочт", принадлежащего Министерству цифрового развития и транспорта.

Об этом Report сообщил председатель правления компании Афган Джалилов.

"Мы не могли рассматривать рост заработной платы, пока не стали работать с прибылью. С конца года планируется начать процесс по поэтапному повышению заработных плат в структуре. При этом основным критерием станет не равный, а основанный на результатах подход. Повышение будет зависеть от числа операций на одного работника, и, естественно, хорошие результаты и показатели в отделениях положительно скажутся на росте зарплат", - отметил он.