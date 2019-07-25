Samsung планирует выпустить складывающийся смартфон Galaxy Fold

Samsung Electronics планирует начать продажи смартфона Galaxy Fold в сентябре.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", ранее выпуск первого в мире смартфона со сгибаемым дисплеем был перенесен из-за дефектов, выявленных журналистами в процессе обзора устройства.

В пресс-релизе южнокорейской корпорации говорится, что Galaxy Fold был усовершенствован. В частности, увеличен защитный слой дисплея Infinity Flex, под дисплеем появились дополнительные слои металла для усиления защиты экрана, верхняя часть шарниров укреплена новыми защитными крышками, а также уменьшен зазор между шарниром и корпусом Galaxy Fold.

«Одновременно с этим Samsung продолжает работу над оптимизацией большего числа приложений и сервисов для уникального складного интерфейса. Подробности о том, где и когда именно станет доступно устройство, будут обнародованы ближе к старту продаж»,— говорится в сообщении компании