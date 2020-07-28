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Начинается сборка крупнейшего исследовательского технопроекта в истории

Начинается сборка крупнейшего исследовательского технопроекта в истории Во Франции начинают сборку международного экспериментального термоядерного реактора (ITER) - крупнейшего исследовательского технопроекта в истории
ИКТ
28 июля 2020 г. 10:51
Начинается сборка крупнейшего исследовательского технопроекта в истории

Во Франции начинают сборку международного экспериментального термоядерного реактора (ITER) - крупнейшего исследовательского технопроекта в истории.

Как передает Report со ссылкой на Le Figaro, об этом говорится в пресс-релизе проекта.

На него уже потрачено более 25 млрд. долларов США, а завершение строительства комплекса и его тестовый запуск ожидается не ранее 2025 года.

Реактор со всей вспомогательной инфраструктурой, который должен будет подтвердить возможность управляемого термоядерного синтеза на промышленной мощности, строят в исследовательском центре Cadarache в коммуне Сен-Поль-ле-Дюранс. Самые крупные компоненты токамака уже на месте. Cо схемами конструкции ITER можно ознакомиться здесь.

ITER - заложенный в 2005 году проект международного (ЕС, Япония, Индия, Корея, США, КНР, РФ и другие) экспериментального термоядерного реактора на основе установки токамак для демонстрации возможности коммерческого использования термоядерного реактора, что сегодня пока недостижимо. Проектная мощность ITER - около 500 МВт тепла и около 200 МВт электричества. Строится с 2007-го на 180 га территории в 60 км от Марселя. Такой тип реактора намного безопасней ядерного.

Масштаб проекта сопоставим с крупнейшими в истории человечества – созданием и поддержанием работоспособности Международной космической станции и Большого адронного коллайдера. 

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Версия на английском языке ВидеоFrance launches assembly of international nuclear fusion reactor ITER

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