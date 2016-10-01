Начинается очередная Студенческая стипендиальная программа

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Начиная с 30 сентября, ООО Azercell Telekom дает старт очередной «Стипендиальной программе» для студентов на 2016-2017 учебный год.

Как сообщили Report в компании, молодые люди, желающие стать профессионалами в своей области, создать фундамент для будущей карьеры, могут обратиться к «Стипендиальной программе». Цель программы – проявить заботу о студентах, успешных в учебе и умеющих отличиться, помочь студентам с высоким потенциалом в формировании их в качестве профессионалов.

Талантливые студенты, принятые по программе, до конца текущего года будут получать стипендию, определенную компанией Azercell. Так же для этих студентов будут созданы условия для развития их карьеры. Итак, они получат возможность улучшить свои знания в сфере коммуникаций, принять участие в корпоративных мероприятиях и социальной деятельности компании, участвовать в разных тренингах и пройти практику в компании.

Чтобы принять участие в «Студенческой стипендиальной программе» следует посетить официальную веб-страницу компании (www.azercell.jobs). Обратиться к «Студенческой стипендиальной программе» могут студенты, получающие образование на последних двух курсах высших учебных заведений Азербайджана. Информация о ходе и результате отборных туров будет послана на электронную почту кандидатов. Заявления принимаются только в режиме онлайн.

Заявки будут приниматься с 31.10.2016.

Отметим, что компания Azercell представляет «Студенческую стипендиальную программу» каждый учебный год, начиная с 2008 года. До настоящего времени более 120 студентов, обучающихся в разных университетах Азербайджана, были удостоены имени стипендиата компании Azercell. Помимо того, что студенты получают стипендию от Azercell, они, благодаря помощи специалистов компании, приобретают необходимый опыт для будущей карьеры.

Azercell Telekom в процессе своей деятельности постоянно претворяет в жизнь проекты, направленные на развитие молодежи. Большая часть социальных проектов, проводимых Azercell, связана со сферой образования. В то же время Azercell сотрудничает с ведущими университетами, помогает в усилении материально-технической базы этих очагов образования. Помощь образованию и студентам и дальше будет приоритетной областью деятельности компании Azercell.