О нас

Начато создание информационной системы AYNA

Начато создание информационной системы AYNA Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта объявило открытый тендер на создание информационной системы AYNA, положение которой было утверждено президентом Ильхамом Алиевым 30 декабря прошлого год
ИКТ
30 августа 2023 г. 09:29
Начато создание информационной системы AYNA

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта объявило открытый тендер на создание информационной системы AYNA, положение которой было утверждено президентом Ильхамом Алиевым 30 декабря прошлого года.

Как сообщает Report, взнос за участие в тендере составляет 2 000 манатов.

Претенденты могут представить предварительные документы до 17:00 3 октября, а тендерное предложение и банковское обеспечение до 1% от его стоимости - до 17:00 11 октября в офис агентства по адресу город Баку, улица Гаджи Мамедова, 5.

Предложения будут рассмотрены 12 октября в 17:00 по указанному адресу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “AYNA” informasiya sisteminin yaradılmasına başlanılıb

Другие новости из категории

Названа дата осенней презентации Apple
Названа дата осенней презентации Apple
29 августа 2023 г. 21:08
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink
27 августа 2023 г. 07:10
Азербайджан примет участие в международном форуме Kazan Digital Week
Азербайджан примет участие в международном форуме Kazan Digital Week
24 августа 2023 г. 11:04
​​​​​​​Служба электронной безопасности обратилась к гражданам в связи с взломами в WhatsApp
​​​​​​​Служба электронной безопасности обратилась к гражданам в связи с взломами в WhatsApp
23 августа 2023 г. 16:24
Сбой произошел в работе App Store
Сбой произошел в работе App Store
23 августа 2023 г. 02:05
Выпущена почтовая марка по случаю проведения в Баку Кубка мира по шахматам
ФотоВыпущена почтовая марка по случаю проведения в Баку Кубка мира по шахматам
21 августа 2023 г. 16:26
Соцсеть Илона Маска могут удалить из App Store и Google Play
Соцсеть Илона Маска могут удалить из App Store и Google Play
20 августа 2023 г. 12:36
Назначен новый начальник Службы электронной безопасности
Назначен новый начальник Службы электронной безопасности
18 августа 2023 г. 11:37
Азербайджан возобновил поставки смартфонов из трех стран
Азербайджан возобновил поставки смартфонов из трех стран
18 августа 2023 г. 11:37
Apple сокращает производство iPhone 15 накануне запуска продаж
Apple сокращает производство iPhone 15 накануне запуска продаж
18 августа 2023 г. 01:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi