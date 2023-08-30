Начато создание информационной системы AYNA

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта объявило открытый тендер на создание информационной системы AYNA, положение которой было утверждено президентом Ильхамом Алиевым 30 декабря прошлого год

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта объявило открытый тендер на создание информационной системы AYNA, положение которой было утверждено президентом Ильхамом Алиевым 30 декабря прошлого года.

Как сообщает Report, взнос за участие в тендере составляет 2 000 манатов.

Претенденты могут представить предварительные документы до 17:00 3 октября, а тендерное предложение и банковское обеспечение до 1% от его стоимости - до 17:00 11 октября в офис агентства по адресу город Баку, улица Гаджи Мамедова, 5.

Предложения будут рассмотрены 12 октября в 17:00 по указанному адресу.