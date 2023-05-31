Начато формирование национального индекса кибербезопасности Азербайджана

Начата работа по формированию национального индекса кибербезопасности Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Общественного объединения "Ассоциация организаций кибербезопасности Азербайджана" Эльвин Баладжанов на прошедшем в Баку "II Национальном форуме кибербезопасности".
По словам Э.Баладжанова, представляемое им учреждение заинтересовано в сотрудничестве с соседними странами, в частности с тюркскими государствами, в сфере кибербезопасности.
Председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили считает, что если в Азербайджане не будут предприняты шаги в сфере кибербезопасности, ежегодные убытки могут составить до 12 млрд манатов: "Сегодня наши ежегодные расходы составляют около 32 млрд манатов. Каждый потраченный манат создает общую внутреннюю стоимость в 4,5 маната. Как правило, 1% расходов в странах приходится на кибербезопасность. Это говорит о том, что каждый манат, потраченный на кибербезопасность, предотвращает потерю в среднем 33 манатов".