Начался второй этап проекта под названием "Центр карьеры и развития молодежи"

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Начался второй этап проекта "Центр карьеры и развития молодежи", успешно осуществляемого Ассоциацией "Детские деревни SOS Азербайджан" при поддержке компании Bakcell – первого оператора мобильной связи и ведущего провайдера мобильного интернета в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на Bakcell, в рамках первого этапа проекта, проведенного в прошлом году, 15 молодых людей из Ассоциации "Детские деревни SOS Азербайджан" приняли участие в семинарах на тему "Начни и совершенствуй свой бизнес". Шестеро из них полностью подготовили бизнес-планы своих идей. В ходе следующего этапа Оценочная комиссия, состоящая из представителей компании Bakcell, Ассоциации "Детские деревни SOS Азербайджан", а также Международной организации труда (МОТ), рассмотрит заявки участников. Три бизнес-проекта, которые будут признаны самыми успешными, по результатам оценки, получат необходимое финансирование от компании Bakcell.

Отметим, что проект "Центр карьеры и развития молодежи" осуществляется с января 2016 года в городе Баку Ассоциацией "Детские деревни SOS Азербайджан" при финансовой поддержке компании Bakcell. В рамках данного проекта молодые люди имели возможность посетить такие курсы, как "Навыки прохождения собеседования", "Составление профессионального резюме", "Выбор направления для карьеры и бухгалтерия", "Основные навыки для превращения в активного участника трудового рынка и профессиональная ориентация" и многие другие, проводимые в центре, снабженном всем необходимым оборудованием. Благодаря семинарам молодые люди получили первоначальные знания и навыки, необходимые для поиска вакансий и установления связей с работодателями, а также навыки в сфере информационных технологий, которые могут быть полезными в трудоустройстве.

Тренинги на тему "Начни и совершенствуй свой бизнес", организованные в рамках данной программы Международной организацией труда, проводятся международными преподавателями и сертифицированными экспертами МОТ.

Программа "Начни и совершенствуй свой бизнес" осуществляется на государственном уровне министерством труда и социальной защиты населения в рамках выполнения общенациональной программы по самозанятости в соответствии с распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 7 апреля 2016 г. "О дополнительных мерах в области обеспечения самозанятости населения".

Напомним, что компания Bakcell оказывает поддержку детям, лишенным родительской опеки, а также детям из малоимущих семей в рамках сотрудничества с Ассоциацией "Детские деревни SOS Азербайджан" с 2009 года.