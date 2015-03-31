Начался визит министра связи Беларуси в Азербайджан

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков прибыл в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства связи и информатизации Беларуси, в рамках визита в Баку пройдут переговоры с министром связи и высоких технологий Азербайджана Али Аббасовым.

Кроме того, министр встретится с другими официальными лицами, заинтересованными в сотрудничестве по основным направлениям двусторонних отношений в области связи и информационно-коммуникационных технологий.

Также ожидается обсуждения вопроса участия азербайджанской стороны на международной выставке технологий ТИБО-2015 в Минске.