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    Начался визит министра связи Беларуси в Азербайджан

    В Баку Сергей Попков встретится со своим азербайджанским коллегой

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков прибыл в Азербайджан.

    Как сообщает Report со ссылкой на  пресс-службу  министерства связи и информатизации Беларуси, в рамках визита в Баку пройдут переговоры с министром связи и высоких технологий Азербайджана Али Аббасовым.

    Кроме того, министр встретится с другими официальными лицами, заинтересованными в сотрудничестве по основным направлениям двусторонних отношений в области связи и информационно-коммуникационных технологий.

    Также ожидается обсуждения вопроса участия азербайджанской стороны на международной выставке технологий ТИБО-2015 в Минске.

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