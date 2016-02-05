Стартовал прием в подготовительную группу Футбольной школы Манчестер Юнайтед

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и первый оператор мобильной связи в Азербайджане - компания Bakcell объявляют о начале приема в подготовительную группу Футбольной школы Манчестер Юнайтед.

Как сообщили Report в компании, около 5 месяцев назад была создана подготовительная группа Футбольной школы Манчестер Юнайтед, действующей в Баку на постоянной основе, в рамках сотрудничества между АФФА, компанией Bakcell и английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед". Однако, принимая во внимание многочисленные заявки желающих, было принято решение организовать еще одну подготовительную группу школы.

Планируется, что подготовительная группа будет состоять из детей 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 и 2008 года рождения. Участие в этой 5-месячной программе стоит 130 манатов. Тренировки новой группы начнутся 15 февраля.

Тренировки подготовительной группы будут проводиться 2 раза в неделю, на стадионе Bayil Arena, под руководством Мика Беннета, командированного из Великобритании, и его ассистентов Самира Алекберова и Джахангира Гасанзаде.

Регистрация будет проходить на стадионе Bayil Arena 15 февраля 2016 года в 17:30, при себе необходимо иметь удостоверение личности, справку о состоянии здоровья. До прохождения регистрации необходимо предварительно позвонить по следующему номеру: +994 55 511 33 03 (Рамин Гасанов; muss@affa.az).

Отметим, что Футбольная школа Манчестер Юнайтед в Баку была открыта 23 сентября 2014 года и начала функционировать с 6 октября того же года. Практические и теоретические занятия в школе проводятся 2 раза в неделю. В данный момент в школе функционируют 3 группы талантов и 1 подготовительная группа.