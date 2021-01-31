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Началось расследование взрыва космического корабля SpaceX

Началось расследование взрыва космического корабля SpaceX Федеральное авиационное управление (ФАУ) США начало расследование после того, как в декабре 2020 года прототип космического корабля Starship компании SpaceX взорвался в ходе испытаний.
ИКТ
31 января 2021 г. 08:54
Началось расследование взрыва космического корабля SpaceX

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США начало расследование после того, как в декабре 2020 года прототип космического корабля Starship компании SpaceX взорвался в ходе испытаний.

Как передает Report, об этом сообщил интернет-портал The Verge.

Этот запуск состоялся 9 декабря в штате Техас. Прототип корабля, предназначенного для будущих полетов на Марс, достиг заданной высоты и начал плавный спуск. При касании асфальтированной площадки, расположенной рядом со стартовым столом, он взорвался. Несмотря на это, глава SpaceX Илон Маск в Twitter отметил, что считает тест успешным.

По словам источников портала, сотрудники авиарегулятора начали разбирательство на этой неделе. Они, в частности, полагают, что специалисты SpaceX нарушили условия, на которых им было разрешено провести запуск. Каким именно образом, не уточняется. В ФАУ отметили, что получили от компании дополнительную информацию, касающуюся ее запроса на изменения условий указанного разрешения на испытания. В управлении подчеркнули, что от SpaceX потребуется предпринять ряд мер для выполнения требований регулятора.

По сведениям портала, SpaceX вынуждена откладывать новые испытания корабля, в частности, из-за указанного разбирательства ФАУ.

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