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Начальник Госслужбы: Проводимые в Нахчыване работы планируется завершить за 6 месяцев

Начальник Госслужбы: Проводимые в Нахчыване работы планируется завершить за 6 месяцев В связи с переводом пяти государственных электронных информационных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики (НАР) в доменную зону "gov.az" проводится аудит информационной безопасности.
ИКТ
23 февраля 2023 г. 17:46
Начальник Госслужбы: Проводимые в Нахчыване работы планируется завершить за 6 месяцев

В связи с переводом пяти государственных электронных информационных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики (НАР) в доменную зону "gov.az" проводится аудит информационной безопасности.

Об этом в интервью Report заявил начальник Государственной службы информационной безопасности, председатель Координационной комиссии по информационной безопасности, генерал-лейтенант Ильгар Мусаев.

По его словам, в зону "gov.az" уже интегрировано шесть государственных информационных ресурсов Нахчывана, а процесс полной интеграции планируется завершить в ближайшие 6 месяцев.

"В целях укрепления информационной безопасности госорганов в Нахчыване продолжаются работы по созданию в Автономной Республике сети передачи данных "AzStateNet" и подключению госучреждений к этой сети, а также по интегрированию государственных информационных ресурсов в доменную зону "gov.az".

Отмечу, что на данный момент к сети AzstateNet уже подключены Управление Центробанка Азербайджана по НАР, Государственный фонд социальной защиты Нахчывана, прокуратура НАР, местные управления Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Госпогранслужбы, Службы государственной безопасности Азербайджана".

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidməti: "Naxçıvanda apardığımız işlərin 6 ay ərzində tamamlanması planlaşdırılır"

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