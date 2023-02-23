Начальник Госслужбы: Проводимые в Нахчыване работы планируется завершить за 6 месяцев

В связи с переводом пяти государственных электронных информационных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики (НАР) в доменную зону "gov.az" проводится аудит информационной безопасности.

В связи с переводом пяти государственных электронных информационных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики (НАР) в доменную зону "gov.az" проводится аудит информационной безопасности.

Об этом в интервью Report заявил начальник Государственной службы информационной безопасности, председатель Координационной комиссии по информационной безопасности, генерал-лейтенант Ильгар Мусаев.

По его словам, в зону "gov.az" уже интегрировано шесть государственных информационных ресурсов Нахчывана, а процесс полной интеграции планируется завершить в ближайшие 6 месяцев.

"В целях укрепления информационной безопасности госорганов в Нахчыване продолжаются работы по созданию в Автономной Республике сети передачи данных "AzStateNet" и подключению госучреждений к этой сети, а также по интегрированию государственных информационных ресурсов в доменную зону "gov.az".

Отмечу, что на данный момент к сети AzstateNet уже подключены Управление Центробанка Азербайджана по НАР, Государственный фонд социальной защиты Нахчывана, прокуратура НАР, местные управления Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Госпогранслужбы, Службы государственной безопасности Азербайджана".