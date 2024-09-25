Начальник Госслужбы: Азербайджан подвергается многочисленным кибератакам

Азербайджан подвергается многочисленным кибератакам во время проведения международных мероприятий.

Азербайджан подвергается многочисленным кибератакам во время проведения международных мероприятий.

Как сообщает Report, об этом начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Ильгар Мусаев заявил журналистам.

При этом, глава службы сказал, что не может раскрыть все подробности.

По словам Мусаева, атаки предотвращаются, а информация о них публикуется ежеквартально на официальном сайте службы.

"Госслужба не может раскрыть все подробности по кибератакам, но проводит ежедневную работу по их предотвращению. Кибератаки направлены против граждан и государственных учреждений. Среди них наблюдаются и связанные с проведением в Баку в ноябре этого года 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29)", - сказал он.

Мусаев также подчеркнул, что во время 44-дневной Отечественной войны были зафиксированы кибератаки на Азербайджан почти со всего мира: "Кроме того, были попытки кибератак во время президентских и парламентских выборов".

Он также сообщил, что на платформах Facebook, Instagram и Tiktok распространяется дезинформация, и Госслужба работает совместно с этими платформами для ее предотвращения.