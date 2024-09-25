О нас

Начальник Госслужбы: Азербайджан подвергается многочисленным кибератакам

Начальник Госслужбы: Азербайджан подвергается многочисленным кибератакам Азербайджан подвергается многочисленным кибератакам во время проведения международных мероприятий.
ИКТ
25 сентября 2024 г. 13:06
Начальник Госслужбы: Азербайджан подвергается многочисленным кибератакам

Азербайджан подвергается многочисленным кибератакам во время проведения международных мероприятий.

Как сообщает Report, об этом начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Ильгар Мусаев заявил журналистам.

При этом, глава службы сказал, что не может раскрыть все подробности.

По словам Мусаева, атаки предотвращаются, а информация о них публикуется ежеквартально на официальном сайте службы.

"Госслужба не может раскрыть все подробности по кибератакам, но проводит ежедневную работу по их предотвращению. Кибератаки направлены против граждан и государственных учреждений. Среди них наблюдаются и связанные с проведением в Баку в ноябре этого года 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29)", - сказал он.

Мусаев также подчеркнул, что во время 44-дневной Отечественной войны были зафиксированы кибератаки на Азербайджан почти со всего мира: "Кроме того, были попытки кибератак во время президентских и парламентских выборов".

Он также сообщил, что на платформах Facebook, Instagram и Tiktok распространяется дезинформация, и Госслужба работает совместно с этими платформами для ее предотвращения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidmətinin rəisi: "Azərbaycana çoxlu sayda kiberhücum olur, lakin hamısını açıqlaya bilmirik"

Экслюзивные новости

Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
25 сентября 2024 г. 13:31
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
24 сентября 2024 г. 15:04
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
24 сентября 2024 г. 11:29
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
24 сентября 2024 г. 10:30
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
21 сентября 2024 г. 18:59
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
21 сентября 2024 г. 16:03
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
17 сентября 2024 г. 19:29
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
17 сентября 2024 г. 16:12
Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
ФотоАйхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
17 сентября 2024 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi