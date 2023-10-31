Началась регистрация на стипендиальную программу Technest, реализуемую Агентством инноваций и цифрового развития при министерстве цифрового развития и транспорта.
Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, регистрация проводится по более чем 50 специальностям, представленным более чем 30 партнерскими учебными центрами страны, работающими в сфере ИКТ.
В рамках программы по всей стране, включая Баку и ряд регионов, предусмотрены стипендии для 1 800 человек.
Зарегистрироваться для участия в программе могут граждане Азербайджана старше 18 лет.
С подробной информацией о регистрации и специальностях можно ознакомиться по ссылке:
Регистрация продлится до 30 ноября 2023 года.