О нас

Началась регистрация на стипендиальную программу Technest

Началась регистрация на стипендиальную программу Technest Началась регистрация на стипендиальную программу Technest, реализуемую Агентством инноваций и цифрового развития при министерстве цифрового развития и транспорта.
ИКТ
31 октября 2023 г. 10:30
Началась регистрация на стипендиальную программу Technest

Началась регистрация на стипендиальную программу Technest, реализуемую Агентством инноваций и цифрового развития при министерстве цифрового развития и транспорта.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, регистрация проводится по более чем 50 специальностям, представленным более чем 30 партнерскими учебными центрами страны, работающими в сфере ИКТ.

В рамках программы по всей стране, включая Баку и ряд регионов, предусмотрены стипендии для 1 800 человек.

Зарегистрироваться для участия в программе могут граждане Азербайджана старше 18 лет.

С подробной информацией о регистрации и специальностях можно ознакомиться по ссылке: https://technest.idda.az/

Регистрация продлится до 30 ноября 2023 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Technest” Təqaüd Proqramına yeni qeydiyyat başlayıb

Экслюзивные новости

Полицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоПолицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
30 октября 2023 г. 16:52
Исполнительный директор БИГ: Отсутствие реакции на проявления колониализма в XXI веке - двойные стандарты
Исполнительный директор БИГ: Отсутствие реакции на проявления колониализма в XXI веке - двойные стандарты
30 октября 2023 г. 12:51
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
30 октября 2023 г. 11:07
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
27 октября 2023 г. 18:06
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
27 октября 2023 г. 13:55
Грузинский эксперт: Форум Шелкового пути поможет найти точки соприкосновения между Баку и Ереваном
Грузинский эксперт: Форум Шелкового пути поможет найти точки соприкосновения между Баку и Ереваном
25 октября 2023 г. 14:44
Проект бюджета на будущий год будет рассмотрен в парламенте 2 ноября
Проект бюджета на будущий год будет рассмотрен в парламенте 2 ноября
25 октября 2023 г. 13:35
Госкомитет: Оставленные бабушкой на улице малыши будут помещены в детский дом
Госкомитет: Оставленные бабушкой на улице малыши будут помещены в детский дом
25 октября 2023 г. 11:07
Политолог: Антиазербайджанские заявления ЕС - результат усилий армянской диаспоры
Политолог: Антиазербайджанские заявления ЕС - результат усилий армянской диаспоры
24 октября 2023 г. 11:35
Казахский политолог: Cредний коридор придал новый импульс отношениям Азербайджана и Казахстана
Казахский политолог: Cредний коридор придал новый импульс отношениям Азербайджана и Казахстана
24 октября 2023 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi