Началась регистрация на стипендиальную программу Technest

Началась регистрация на стипендиальную программу Technest, реализуемую Агентством инноваций и цифрового развития при министерстве цифрового развития и транспорта.

Началась регистрация на стипендиальную программу Technest, реализуемую Агентством инноваций и цифрового развития при министерстве цифрового развития и транспорта.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, регистрация проводится по более чем 50 специальностям, представленным более чем 30 партнерскими учебными центрами страны, работающими в сфере ИКТ.

В рамках программы по всей стране, включая Баку и ряд регионов, предусмотрены стипендии для 1 800 человек.

Зарегистрироваться для участия в программе могут граждане Азербайджана старше 18 лет.

С подробной информацией о регистрации и специальностях можно ознакомиться по ссылке: https://technest.idda.az/

Регистрация продлится до 30 ноября 2023 года.