Началась регистрация на проект Barama FinTech Hackathon 2017 Mobile App

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Стартует проект Barama FinTech Hackathon 2017 Mobile App учебного и соревновательного характера, организованный для молодых программистов Центром инноваций и предпринимательства Barama и Университетом АДА при поддержке Azercell Telecom и PASHA Bank.

Как сообщает Report со ссылкой на Azercell, проект Barama FinTech Hackathon 2017 Mobile App, организованный в нашей стране уже четвертый раз, представляет собой конкурс, в котором разработчики мобильных приложений в течение 36 часов без перерыва разрабатывают новые мобильные приложения. Основной целью данного проекта является способствование росту интереса к сфере информационных технологий в нашей стране и создание благоприятных условий для проявления способностей способных людей в этой сфере. Наряду с этим, одним из основных целей проекта является разработка различных программ и инструментов за время его проведения, что, в свою очередь, позволяет проверить знания и обогатить опыт программистов в условиях конкуренции. Все лица, достигшие 15 лет и обладающие техническими знаниями, могут принять участие в проекте, пройдя регистрацию по ссылке www.hackathon.barama.az до 25 октября.

Команда, занявшая 1-е место, получит подарки на сумму 1 500 манатов, 2-е место – подарки на сумму 750 манатов, 3-е место – подарки на сумму 450 манатов.

Напомним, что Центр инноваций и предпринимательства Barama является проектом, созданным в 2009 году компанией Azercell с целью поддержки предпринимательства в Азербайджане. В основном, Barama, поддерживая новые начинания - стартапы и проекты, действующие в области информационных технологий, способствует их превращению в полноценные компании. За 7 лет своей деятельности центр Barama добился значительных успехов. Так, в центре было запущено более 100 проектов, 40 из которых были успешно завершены и созданы 4 успешные компании, действующие в настоящее время.