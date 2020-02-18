Началась регистрация на конкурс хакатон в рамках Международной недели кибербезопасности

С целью эффективной координации деятельности, повышения уровня просвещения в области кибербезопасности и управления интернетом в Азербайджане 2-6 марта пройдет II Международная неделя кибербезопасности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

В рамках Недели 4 марта планируется проведение конкурса хакатон. Целью проведения конкурса является развитие навыков по кибербезопасности, выявление потенциальных отраслевых кадров на местах, повышение интереса молодежи к соответствующей сфере и повышение уровня их просвещения.

Регистрация на участие в конкурсе проводится в командном виде. Команды могут состоять из 3-5 человек.

На участие в конкурсе могут подать заявку студенты высших и средне-специальных образовательных учреждений с базовыми знаниями в области кибербезопасности, *nix и программирования (scripting). Участники для выполнения задач должны принести свой компьютер с соответствующими параметрами.

Хакатон продлится 12 часов. С целью оценки способностей и навыков участников по защите компьютерных систем командам будет предложено решить задачи по таким темам, как эксплуатация уязвимостей веб-приложений, использование брешей криптографии и бинарных приложений, обратный инжиниринг и т.д.

В завершение будут награждены победители. Обладатель первого места получит 4 тысяч манатов, второго – 2 тысячи манатов, третьего – 1 тысячу манатов.

Команды, желающие принять участие в конкурсе, могут зарегистрироваться, пройдя по ссылке.

Регистрация продлится до 23:59 29 февраля 2020 года.

Конкурс пройдет 4 марта 2020 года в кампусе Бакинской высшей школы нефти (Сабаильский район, новое Сальянское шоссе, 3-й км "25", Баку, Азербайджан).