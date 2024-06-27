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Началась онлайн-регистрация на Международную конференцию по кибердипломатии

Началась онлайн-регистрация на Международную конференцию по кибердипломатии Запущен официальный сайт (cyberdiplomacy.gov.az) Международной конференции по кибердипломатии (ICCD), которая впервые пройдет в Азербайджане 25 сентября этого года.
ИКТ
27 июня 2024 г. 10:47
Началась онлайн-регистрация на Международную конференцию по кибердипломатии

Запущен официальный сайт (cyberdiplomacy.gov.az) Международной конференции по кибердипломатии (ICCD), которая впервые пройдет в Азербайджане 25 сентября этого года.

Как сообщили Report в Государственной службе специальной связи и информационной безопасности, на сайте создан раздел для регистрации участников мероприятия.

Напомним, что на основании меморандума между Госагентством и Национальным институтом исследований и разработок в области информатики Румынии, Азербайджану было предоставлено эксклюзивное право на проведение Международной конференции по кибердипломатии и региональное представительство. Основными партнерами мероприятия являются Администрация президента Азербайджана, Министерство иностранных дел и Центр анализа международных отношений.

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Версия на английском языке Registration open for cyber diplomacy conference to be held in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ilk dəfə keçiriləcək Beynəlxalq Kiberdiplomatiya Konfransına onlayn qeydiyyat başlayıb

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