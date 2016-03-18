​Начала функционировать новая панель инструментов Bakcell

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell представляет новую панель инструментов, позволяющую абонентам управлять балансом своего номера.

Как сообщили Report из компании, с помощью удобного пользовательского интерфейса MyBakcellim абоненты смогут проверять, пополнять, контролировать средства на счету и управлять своим балансом, подписываться на интернет-пакеты и получать информацию, подписываться на SMS-пакеты и получать информацию, поменять используемый тариф и получать информацию о тарифных пакетах, контролировать бонусы и получать информацию о них, пользоваться любыми другими услугами Bakcell в режиме онлайн.

По информации, при открытии новой веб-страницы в правом нижнем углу экрана смартфонов появляется значок с логотипом компании Bakcell (звезда), нажав на которую можно получить информацию, отображающую состояние счета абонента Bakcell в режиме реального времени. Абоненты Bakcell смогут также видеть название используемого тарифного плана с детальной информацией о тарифе, информацию о бонусных минутах, СМС и дата-пакетах, а также активных дата-пакетах с указанием остатка. Наряду с этим, панель инструментов предоставляет абонентам возможность изменить тарифный план и пополнить баланс своего номера. С помощью многофункционального меню панели инструментов MyBakcellim они также смогут подписаться на любой пакет, используя вкладку "Пакеты".

"Компания Bakcell всегда стремится предоставить нашим абонентам наибольший комфорт, и именно поэтому мы создали панель инструментов MyBakcellim", - сказал главный исполнительный директор компании Bakcell Ричард Ширер.

"С помощью новой панели инструментов наши абоненты, использующие мобильный интернет, будут иметь возможность контролировать свой баланс, просматривать и с легкостью выбирать наиболее подходящие их потребностям тарифные пакеты. Мы уверены, что данный инструмент будет способствовать улучшению качества обслуживания клиентов, и предоставит нашим абонентам еще больше возможностей для контроля над используемыми услугами", - добавил г-н Ширер.

После полной загрузки страницы, панель инструментов станет видимой на экранах телефонов абонентов Bakcell в течение 5 минут, после чего исчезнет. Время ожидания повторного появления панели составляет 30 секунд. Для использования услуги браузеры телефонов абонентов Bakcell (Chrome, Mozilla, IE и Safari) должны поддерживать Java. Абоненты могут также использовать панель MyBakcellim посредством встроенных браузеров, установленных на телефонах производителем. Новая услуга не будет работать на страницах, содержащих ошибки скрипта JAVA script.

"Абоненты Bakcell также не смогут воспользоваться панелью инструментов MyBakcellim посредством браузера OperaMini. Сайты HTTPS (secured) также не поддерживаются. Среди других новых функций панели MyBakcellim также присутствует кнопка деактивации, позволяющая абонентам отключить использование любого пакета, предлагаемого Bakcell. Панель инструментов MyBakcellim – это удобная услуга, позволяющая абонентам Bakcell получить простой и прозрачный доступ к услугам компании, а также более детально контролировать использование минут и средств на счету.