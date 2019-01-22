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    Наблюдаются сбои в работе WhatsApp

    Интернет-пользователи из ряда стран сообщили о сбое в работе мессенджера WhatsApp

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Интернет-пользователи из ряда стран сообщили о сбое в работе мессенджера WhatsApp.

    Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

    Первые сообщения о сбоях появились около 22:17 (GMT +4).

    С проблемами в работе мессенджера столкнулись в том числе пользователи из России, Великобритании, США, Германии, Бразилии и других стран.

    Пользователи жалуются на проблемы с соединением, отправкой сообщений и входом в аккаунты.

    Ранее сообщалось о сбое в работе Google.

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