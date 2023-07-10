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На юге Азербайджана возникли перебои в предоставлении телекоммуникационных услуг

На юге Азербайджана возникли перебои в предоставлении телекоммуникационных услуг За последние 2 дня в южном регионе Азербайджана - Билясуварском и Джалилабадском районах - возникли временные трудности с обеспечением телекоммуникационными услугами.
ИКТ
10 июля 2023 г. 12:49
На юге Азербайджана возникли перебои в предоставлении телекоммуникационных услуг

За последние 2 дня в южном регионе Азербайджана - Билясуварском и Джалилабадском районах - возникли временные трудности с обеспечением телекоммуникационными услугами.

Об этом местному бюро Report сообщили в ООО "Азтелеком", принадлежащем министерству цифрового развития и транспорта.

Днем 8 июля на улице Азадлыг в городе Билясуваре житель при проведении земляных работ повредил магистральную линию компании, проходящую через этот район. Проблема была немедленно устранена, и предоставление телекоммуникационных услуг было восстановлено.

Утром 9 июля была повреждена магистральная линия "Азтелеком" Сальян-Алят. В результате аварии в Джалилабадском районе произошли перебои в работе интернета и связи. Сотрудники "Азтелеком" приняли меры по устранению возникшей проблемы. В настоящее время никаких сложностей в предоставлении услуг не наблюдается.

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