На юге Азербайджана возникли перебои в предоставлении телекоммуникационных услуг

За последние 2 дня в южном регионе Азербайджана - Билясуварском и Джалилабадском районах - возникли временные трудности с обеспечением телекоммуникационными услугами.

За последние 2 дня в южном регионе Азербайджана - Билясуварском и Джалилабадском районах - возникли временные трудности с обеспечением телекоммуникационными услугами.

Об этом местному бюро Report сообщили в ООО "Азтелеком", принадлежащем министерству цифрового развития и транспорта.

Днем 8 июля на улице Азадлыг в городе Билясуваре житель при проведении земляных работ повредил магистральную линию компании, проходящую через этот район. Проблема была немедленно устранена, и предоставление телекоммуникационных услуг было восстановлено.

Утром 9 июля была повреждена магистральная линия "Азтелеком" Сальян-Алят. В результате аварии в Джалилабадском районе произошли перебои в работе интернета и связи. Сотрудники "Азтелеком" приняли меры по устранению возникшей проблемы. В настоящее время никаких сложностей в предоставлении услуг не наблюдается.