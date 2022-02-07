На выставке TEKNOFEST в Азербайджане состоится авиашоу азербайджанских и турецких пилотов

Аэрокосмический и технологический фестиваль TEKNOFEST, который впервые пройдет в Азербайджане 26-29 мая при организации Министерства цифрового развития и транспорта (МЦРТ), запомнится грандиозными финальными этапами авиашоу, выставками, развлекательными а

Аэрокосмический и технологический фестиваль TEKNOFEST, который впервые пройдет в Азербайджане 26-29 мая при организации Министерства цифрового развития и транспорта (МЦРТ), запомнится грандиозными финальными этапами авиашоу, выставками, развлекательными аттракционами, демонстрацией азербайджанской и турецкой авиатехники, азербайджанским стартап-саммитом TAKE OFF, концертной программой и другими сюрпризами.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил министр Рашад Набиев.

В мероприятии также принял участие председатель Наблюдательного совета TEKNOFEST, глава Фонда технологической команды Турции (T3 Fakf) Сельчук Байрактар. Он отметил, что TEKNOFEST проводится в Турции ежегодно с 2018 года при совместной организации Министерства промышленности и технологий, Фонда T3, партнерства более 60 государственных структур, вузов и частных компаний. Основной целью TEКNOFEST является популяризация среди молодежи авиации, космонавтики, цифровой экономики, образования и т.д., развитие предпринимательства в этих сферах, раскрытие знаний и умений молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление отечественных технологий широкой публике.

Набиев рассказал, что мероприятие пройдет на территории ООО Bakı Kristal Zalı и Приморского национального парка. В рамках фестиваля соревнования пройдут по 10 конкурсам, включая ”Робототехника“, ”Зеленые технологии (GreenTech)“, ”Аграрные технологии (AgriTech)“, ”Беспилотные летательные аппараты (PUA)“, ”Любительское спутниковое моделирование“, ”Социально-ориентированные технологии“, "Хакатон Smart Qarabağ”, Sailplaner, Baku Skills, Rocket League.

Основными партнерами соревнований выступают Министерство энергетики, Министерство образования, Министерство сельского хозяйства, Государственное агентство по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте, Агентство цифрового развития и инноваций, Космическое агентство, ООО AzInTelecom, Национальная академия авиации, Университет ADA, Федерация киберспорта Азербайджана, ОАО "Международный банк Азербайджана", Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики и другие.

В ходе мероприятия группа студентов из Турции была приглашена на сцену. Было отмечено, что первый турецкий мини-спутник Grizu-263A, разработанный студентами инженерного факультета Университета Бюлент Эджевит в турецком городе Зонгулдак, был запущен в космос компанией SpaceX. Спутник получил название в память о погибших при взрыве на шахте в турецком Зонгулдаке горняках 3 марта 1992 года. Запущенный с космодрома на мысе Канаверал (США) Grizu-263A будет функционировать на низкой околоземной орбите на высоте около 525 км. Срок эксплуатации составит 4 года 8 месяцев.

Затем была заслушана презентация команды ”Зефер“, состоящей из шести детей шехидов, принявших участие в конкурсе ”Робототехника". Напомним, что в прошлом году на TEKNOFEST 2021 в Стамбуле в азербайджанском павильоне были представлены 11 азербайджанских стартапов.