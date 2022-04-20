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На TEKNOFEST Azerbaijan впервые будет продемонстрирован устанавливаемый на дроны радиометр

На TEKNOFEST Azerbaijan впервые будет продемонстрирован устанавливаемый на дроны радиометр Институт радиационных проблем Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) в рамках запланированного на 26-29 мая в Баку аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan впервые продемонстрирует устанавливаемый на дроны радиометр.
ИКТ
20 апреля 2022 г. 17:06
На TEKNOFEST Azerbaijan впервые будет продемонстрирован устанавливаемый на дроны радиометр

Институт радиационных проблем Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) в рамках запланированного на 26-29 мая в Баку аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan впервые продемонстрирует устанавливаемый на дроны радиометр.

Как передает Report, об этом сообщил гендиректор института Ислам Мустафаев.

"Это устройство предназначено для радиационного мониторинга в труднодоступном и опасном горном рельефе, оно устанавливается на беспилотных летательных аппаратах. В рамках организованных Министерством экологии и природных ресурсов экспедиций на освобожденных от оккупации территориях при помощи этого устройства восемь раз проводился радиоэкологический мониторинг", - отметил И.Мустафаев.

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Версия на английском языке Drone-mounted radiometer to be demonstrated for first time at TEKNOFEST Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке “TEKNOFEST Azərbaycan”da ilk dəfə drona quraşdırılan radiometr nümayiş etdiriləcək

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