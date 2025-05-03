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На Technofest-2025 состоялось показательное авиашоу Türk Yıldızları

На Technofest-2025 состоялось показательное авиашоу Türk Yıldızları В рамках фестиваля авиации, космонавтики и технологий Technofest-2025 в столице Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Лефкоше прошло показательное выступление пилотажной эскадрильи "Турецкие звезды" (Türk Yıldızları).
ИКТ
3 мая 2025 г. 13:13
На Technofest-2025 состоялось показательное авиашоу Türk Yıldızları

В рамках фестиваля авиации, космонавтики и технологий Technofest-2025 в столице Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Лефкоше прошло показательное выступление пилотажной эскадрильи "Турецкие звезды" (Türk Yıldızları).

Как передает Report, авиашоу с участием истребителей F-5 вызвало большой интерес у посетителей мероприятия.

Отметим, что 11-й фестиваль Technofest-2025 продлится до 4 мая. Мероприятие проводится при поддержке администрации президента ТРСК, министерства промышленности и технологий Турции, а также Фонда технологической команды Турции (T3 Foundation).

ФОТО: Вугар Ханларов

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Версия на азербайджанском языке Фото“Technofest-2025”də "Türk Ulduzları"nın nümayiş uçuşu həyata keçirilib

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