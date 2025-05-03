На Technofest-2025 состоялось показательное авиашоу Türk Yıldızları

В рамках фестиваля авиации, космонавтики и технологий Technofest-2025 в столице Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Лефкоше прошло показательное выступление пилотажной эскадрильи "Турецкие звезды" (Türk Yıldızları).
Как передает Report, авиашоу с участием истребителей F-5 вызвало большой интерес у посетителей мероприятия.
Отметим, что 11-й фестиваль Technofest-2025 продлится до 4 мая. Мероприятие проводится при поддержке администрации президента ТРСК, министерства промышленности и технологий Турции, а также Фонда технологической команды Турции (T3 Foundation).
ФОТО: Вугар Ханларов