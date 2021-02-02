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На смартфоны Xiaomi запретили устанавливать сервисы Google

На смартфоны Xiaomi запретили устанавливать сервисы Google Сервисы Google запрещены в Китае
ИКТ
2 февраля 2021 г. 13:17
На смартфоны Xiaomi запретили устанавливать сервисы Google

Пользователи смартфонов Xiaomi, выпущенные для китайского рынка, лишились поддержки сервисов и приложений Google.

Как передает Report, о массовой проблеме сообщает Gizmochina.

В Xiaomi заявили, что компания больше не позволяет устанавливать пользователям или загружать Google Mobile Services на смартфоны из-за несоответствия требованиям. Сервисы Google запрещены в Китае.

Список моделей, которые попали под изменение политики, не раскрывается. Новые Redmi K30 Ultra и Redmi 10X 5G для китайского рынка уже не поддерживают сервисы "корпорации добра". На глобальных версиях смартфонов Xiaomi сервисы Google продолжат работать.

Компания Xiaomi в январе попала в черный список для американских инвесторов. Другой китайский технологический гигант Huawei, ставший фигурантом американских санкций, уже несколько лет выпускает гаджеты без поддержки Google-сервисов.

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