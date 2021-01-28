На смартфоны Honor вернут сервисы и программы Google

Устройства, выпущенные ставшей независимой компанией Honor, могут получить Google-сервисы.

Устройства, выпущенные ставшей независимой компанией Honor, могут получить Google-сервисы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает GSMArena со ссылкой на генерального директора Honor Джорджа Чжао.

Речь идет о новых смартфонах и планшетах, а не уже выпущенных. Honor, ставший независимым от Huawei, уже подтвердил возобновление партнерства с Intel, AMD, Qualcomm и MediaTek. По словам Чжао, компания ведет переговоры с Google об использовании программного обеспечения поискового гиганта.

Представленный в январе Honor V40, ставший первым независимым смартфоном компании, в версии для китайского рынка лишен программ Google. Возможно, глобальный вариант устройства их получит.