На смартфонах Samsung появится спутниковая связь

Samsung развернет поддержку спутниковой связи на своих устройствах в 2023 году.

Samsung развернет поддержку спутниковой связи на своих устройствах в 2023 году.

Об этом Report сообщает со ссылкой на издание SamMobile.

Согласно отчету инсайдера, корейская компания запустит поддержку спутниковой связи на смартфонах в 2023 году. Судя по всему, данную технологию будут поддерживать аппараты флагманской серии Galaxy S23, выход которых запланирован на начало 2023 года.

Однако не уточняется, разработает ли Samsung собственный стандарт или будет пользоваться технологиями Google. Ранее американская корпорация заявила, что поддержка спутниковой экстренной связи появится на телефонах на базе Android 14 в 2023 году.