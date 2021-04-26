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На рынок выходит бюджетный смартфон Motorola

На рынок выходит бюджетный смартфон Motorola Moto G20 управляется операционной системой Android 11
ИКТ
26 апреля 2021 г. 15:07
На рынок выходит бюджетный смартфон Motorola

Компания Lenovo представила бюджетный смартфон под брендом Motorola — Moto G20.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", Moto G20 управляется операционной системой Android 11, которая дополнена фирменной оболочкой My UX. Смартфон получил 8-ядерный процессор Unisoc T700 и графический чип Arm Mali-G52. Устройство оснащается 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти. Объем последней можно расширить за счет карт microSD до 1 Тб.

В верхней части 6,5-дюймового экрана разрешением HD+ (16 007 720 точек) расположена фронтальная 13-Мп камера, а основной блок включает в себя объектив 48 Мп, широкоугольный объектив 8 Мп, макрообъектив 2 Мп и датчик глубины 2 Мп.

Moto G20, сохранив 3,5-мм аудиоразъем и FM-радио, имеет пылевлагозащиту по стандарту IP52. Аккумулятор на 5000 мА/ч поддерживает проводную зарядку мощностью до 10 Вт.

В продажу новый смартфон на европейском рынке поступит в синем и розовом цветах по цене 149 долларов США.

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