На предстоящий в Баку конгресс астронавтики представлено рекордное количество научных работ

На 74-й Международный конгресс астронавтики "Глобальные вызовы и возможности: дадим шанс космосу", который пройдет в Баку 2-6 октября, представлено рекордное количество научных работ из 95 стран.

На 74-й Международный конгресс астронавтики "Глобальные вызовы и возможности: дадим шанс космосу", который пройдет в Баку 2-6 октября, представлено рекордное количество научных работ из 95 стран.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, в рамках конгресса учеными и исследователями представлены 3 532 научные статьи.

По этому показателю бакинский конгресс опередил все предыдущие конгрессы, включая парижский (2022), вашингтонский (2019) и бременский (2018).

Следует особо подчеркнуть, что Азербайджан в этом году также представил рекордное количество научных статей - 214. Наша страна входит в пятерку стран, представивших наибольшее количество научных статей, после США, Италии, Индии и Китая.

Отметим, что на бакинском конгрессе ученые и молодежь со всего мира смогут выступить на 190 технических сессиях и других мероприятиях, посвященных возможностям космоса.