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На предстоящий в Баку конгресс астронавтики представлено рекордное количество научных работ

На предстоящий в Баку конгресс астронавтики представлено рекордное количество научных работ На 74-й Международный конгресс астронавтики "Глобальные вызовы и возможности: дадим шанс космосу", который пройдет в Баку 2-6 октября, представлено рекордное количество научных работ из 95 стран.
ИКТ
16 марта 2023 г. 12:01
На предстоящий в Баку конгресс астронавтики представлено рекордное количество научных работ

На 74-й Международный конгресс астронавтики "Глобальные вызовы и возможности: дадим шанс космосу", который пройдет в Баку 2-6 октября, представлено рекордное количество научных работ из 95 стран.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, в рамках конгресса учеными и исследователями представлены 3 532 научные статьи.

По этому показателю бакинский конгресс опередил все предыдущие конгрессы, включая парижский (2022), вашингтонский (2019) и бременский (2018).

Следует особо подчеркнуть, что Азербайджан в этом году также представил рекордное количество научных статей - 214. Наша страна входит в пятерку стран, представивших наибольшее количество научных статей, после США, Италии, Индии и Китая.

Отметим, что на бакинском конгрессе ученые и молодежь со всего мира смогут выступить на 190 технических сессиях и других мероприятиях, посвященных возможностям космоса.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda keçiriləcək Beynəlxalq Astronavtika Konqresinə rekord sayda elmi iş təqdim olunub

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