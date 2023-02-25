На портале biletim.az добавлена продажа билетов на автобусы по еще 3 направлениям

В рамках работ по электронизации услуг азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) на портале biletim.az добавлена онлайн-продажа билетов на автобусы еще по 3 направлениям.

В рамках работ по электронизации услуг азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) на портале biletim.az добавлена онлайн-продажа билетов на автобусы еще по 3 направлениям.

Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

Отмечается, что пассажиры теперь смогут купить билеты онлайн на автобусы, следующие по маршрутам Баку-Агджабеди, Баку-Габала и Баку-Шабран, а также на автобусы, следующие в обратном направлении.

На сегодняшний день в системе можно было приобрести билеты на автобусы по 17 маршрутам - Баку-Гянджа, Баку-Газах, Баку-Гедабей, Баку-Барда, Баку-Мингячевир, Баку-Гёйчай, Баку-Огуз, Баку-Шеки, Баку-Гах, Баку-Загатала, Баку-Балакен, Баку-Губа, Баку-Гусар, Баку-Худат, Баку-Астара, Баку-Лянкяран и Баку-Горадиз.

Система онлайн-продажи билетов поэтапно охватит всех перевозчиков и автовокзалы, которые предоставляют услуги в сфере пассажирских перевозок. В настоящее время количество перевозчиков увеличено до 58, а количество транспортных средств - до 115.

Портал имеет ряд преимуществ с точки зрения экономии времени, обеспечения удовлетворенности клиентов, увеличения оборота безналичных платежей в стране.

Для онлайн-покупки билетов надо зарегистрироваться на сайте biletim.az. Также в App Store и Google Play доступно приложение "Biletim".