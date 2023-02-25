О нас

На портале biletim.az добавлена продажа билетов на автобусы по еще 3 направлениям

На портале biletim.az добавлена продажа билетов на автобусы по еще 3 направлениям В рамках работ по электронизации услуг азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) на портале biletim.az добавлена онлайн-продажа билетов на автобусы еще по 3 направлениям.
ИКТ
25 февраля 2023 г. 11:37
На портале biletim.az добавлена продажа билетов на автобусы по еще 3 направлениям

В рамках работ по электронизации услуг азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) на портале biletim.az добавлена онлайн-продажа билетов на автобусы еще по 3 направлениям.

Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

Отмечается, что пассажиры теперь смогут купить билеты онлайн на автобусы, следующие по маршрутам Баку-Агджабеди, Баку-Габала и Баку-Шабран, а также на автобусы, следующие в обратном направлении.

На сегодняшний день в системе можно было приобрести билеты на автобусы по 17 маршрутам - Баку-Гянджа, Баку-Газах, Баку-Гедабей, Баку-Барда, Баку-Мингячевир, Баку-Гёйчай, Баку-Огуз, Баку-Шеки, Баку-Гах, Баку-Загатала, Баку-Балакен, Баку-Губа, Баку-Гусар, Баку-Худат, Баку-Астара, Баку-Лянкяран и Баку-Горадиз.

Система онлайн-продажи билетов поэтапно охватит всех перевозчиков и автовокзалы, которые предоставляют услуги в сфере пассажирских перевозок. В настоящее время количество перевозчиков увеличено до 58, а количество транспортных средств - до 115.

Портал имеет ряд преимуществ с точки зрения экономии времени, обеспечения удовлетворенности клиентов, увеличения оборота безналичных платежей в стране.

Для онлайн-покупки билетов надо зарегистрироваться на сайте biletim.az. Также в App Store и Google Play доступно приложение "Biletim".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Daha 3 istiqamət üzrə “biletim.az” portalından onlayn bilet almaq mümkün olub

Самое важное

Оказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
ФотоОказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
25 февраля 2023 г. 09:56
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
24 февраля 2023 г. 16:39
МИД Азербайджана: Пашинян выдает желаемое за действительность
МИД Азербайджана: Пашинян выдает желаемое за действительность
24 февраля 2023 г. 11:01
Зарплата прошедших диагностическую оценку учителей, директоров школ и их замов увеличена на 10%
Зарплата прошедших диагностическую оценку учителей, директоров школ и их замов увеличена на 10%
23 февраля 2023 г. 16:48
Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
21 февраля 2023 г. 11:26
Ильхам Алиев принял участие в Мюнхене в пленарном заседании на тему Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе   
ФотоИльхам Алиев принял участие в Мюнхене в пленарном заседании на тему "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе"   
19 февраля 2023 г. 08:28
Президент Азербайджана: Наша война была освободительной
Президент Азербайджана: Наша война была освободительной
19 февраля 2023 г. 01:17
Президент: Если бы мы не решили карабахский конфликт на поле боя, то эти мирные переговоры продолжались бы еще 28 лет
Президент: Если бы мы не решили карабахский конфликт на поле боя, то эти мирные переговоры продолжались бы еще 28 лет
19 февраля 2023 г. 00:44
Президент Азербайджана: Минская группа уже ушла на пенсию и фактически не существует
Президент Азербайджана: Минская группа уже ушла на пенсию и фактически не существует
19 февраля 2023 г. 00:42
Ильхам Алиев: Для обсуждения вопросов нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией есть несколько платформ
Ильхам Алиев: Для обсуждения вопросов нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией есть несколько платформ
19 февраля 2023 г. 00:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi