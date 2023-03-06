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На освобожденных территориях Азербайджана установлено более 200 базовых станций связи

На освобожденных территориях Азербайджана установлено более 200 базовых станций связи В настоящее время на освобожденных территориях Азербайджана установлено 203 базовые станции связи, и каждая из них находится в рабочем состоянии.
ИКТ
6 марта 2023 г. 11:56
На освобожденных территориях Азербайджана установлено более 200 базовых станций связи

В настоящее время на освобожденных территориях Азербайджана установлены 203 базовые станции связи, все они действующие.

Как сообщает Report, об этом заявил на заседании в международном аэропорту Физули замминистра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов на заседании рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе.

"Шуша и другие города в этих районах были обеспечены телефонной связью и высокоскоростным интернетом по технологии GPON. В том числе, 77 абонентов в Шуше и 86 абонентов в селе Агалы Зангиланского района были обеспечены телефонной связью и высокоскоростным интернетом. Работа по налаживанию связи и интернета на освобожденных территориях продолжаются", - отметил Гумметов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində 200-dən çox baza stansiyası var

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