На освобожденных территориях Азербайджана установлено более 200 базовых станций связи

В настоящее время на освобожденных территориях Азербайджана установлено 203 базовые станции связи, и каждая из них находится в рабочем состоянии.

В настоящее время на освобожденных территориях Азербайджана установлены 203 базовые станции связи, все они действующие.

Как сообщает Report, об этом заявил на заседании в международном аэропорту Физули замминистра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов на заседании рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе.

"Шуша и другие города в этих районах были обеспечены телефонной связью и высокоскоростным интернетом по технологии GPON. В том числе, 77 абонентов в Шуше и 86 абонентов в селе Агалы Зангиланского района были обеспечены телефонной связью и высокоскоростным интернетом. Работа по налаживанию связи и интернета на освобожденных территориях продолжаются", - отметил Гумметов.