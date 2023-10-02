На международном астронавтическом конгрессе вручили премии за заслуги в освоении космоса

В рамках 74-го Международного астронавтического конгресса, открывшегося сегодня в Баку, состоялась церемония вручения премий за большие достижения в освоении космоса.
Как передает Report, в ходе открытия церемонии было подчеркнуто, что проведение мероприятия такого масштаба в Баку символизирует включение Азербайджана в глобальные возможности освоения космоса.
Основатель, генеральный директор и технический директор SpaceX Илон Маск был объявлен победителем в индивидуальной номинации. Победителями среди команд были объявлены NASA, ESA, CSA, James Webb Space Telescope.
Премия IAF за выдающиеся достижения и международное сотрудничество была вручена швейцарско-американскому астрофизику Томасу Зурбухену.