На международном астронавтическом конгрессе вручили премии за заслуги в освоении космоса

В рамках 74-й Международного астронавтического конгресса, открывшегося сегодня в Баку, состоялась церемония вручения ряда премий по освоению космоса.

В рамках 74-го Международного астронавтического конгресса, открывшегося сегодня в Баку, состоялась церемония вручения премий за большие достижения в освоении космоса.

Как передает Report, в ходе открытия церемонии было подчеркнуто, что проведение мероприятия такого масштаба в Баку символизирует включение Азербайджана в глобальные возможности освоения космоса.

Основатель, генеральный директор и технический директор SpaceX Илон Маск был объявлен победителем в индивидуальной номинации. Победителями среди команд были объявлены NASA, ESA, CSA, James Webb Space Telescope.

Премия IAF за выдающиеся достижения и международное сотрудничество была вручена швейцарско-американскому астрофизику Томасу Зурбухену.