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На международном астронавтическом конгрессе вручили премии за заслуги в освоении космоса

На международном астронавтическом конгрессе вручили премии за заслуги в освоении космоса В рамках 74-й Международного астронавтического конгресса, открывшегося сегодня в Баку, состоялась церемония вручения ряда премий по освоению космоса.
ИКТ
2 октября 2023 г. 16:18
На международном астронавтическом конгрессе вручили премии за заслуги в освоении космоса

В рамках 74-го Международного астронавтического конгресса, открывшегося сегодня в Баку, состоялась церемония вручения премий за большие достижения в освоении космоса.

Как передает Report, в ходе открытия церемонии было подчеркнуто, что проведение мероприятия такого масштаба в Баку символизирует включение Азербайджана в глобальные возможности освоения космоса.

Основатель, генеральный директор и технический директор SpaceX Илон Маск был объявлен победителем в индивидуальной номинации. Победителями среди команд были объявлены NASA, ESA, CSA, James Webb Space Telescope.

Премия IAF за выдающиеся достижения и международное сотрудничество была вручена швейцарско-американскому астрофизику Томасу Зурбухену.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq Astronavtika Konqresində kosmosun tədqiqində nailiyyətlərə görə mükafatlar təqdim olunub
Версия на английском языке Prizes for achievements in space exploration presented at International Astronautical Congress in Baku

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