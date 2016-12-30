 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На мероприятия по развитию ИКТ, заложенные в Стратегической дорожной карте, требуется 585 млн. манатов

    Большая часть средств будет обеспечена за счет реструктуризации бюджетов, а также привлечения средств частного сектора и различных инвесторов

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ На цели по развитию телекоммуникаций и информационных технологий, заложенные в Стратегической дорожной карте по развитию телекоммуникаций и информационных технологий, требуются инвестиции в объеме 585 млн. манатов. 

    Как сообщает Report, это отражено в указанном документе.

    Согласно Стратегической дорожной карте, реализация запланированных мероприятий будет осуществляться за счет средств госбюджета, внебюджетных фондов, Национального фонда помощи предпринимательству, Азербайджанской инвестиционной компании, местных бюджетов, местных управлений, предприятий и организаций, вне зависимости от формы собственности, прямых иностранных инвестиций, кредитов и грантов банковской системы, кредитов международных организаций и иностранных государств, технической и финансовой помощи, других источников, не запрещенных законодательством.

    Большая часть средств будет обеспечена за счет реструктуризации бюджетов, а также привлечения средств частного сектора и различных инвесторов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi