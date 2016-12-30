На мероприятия по развитию ИКТ, заложенные в Стратегической дорожной карте, требуется 585 млн. манатов

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ На цели по развитию телекоммуникаций и информационных технологий, заложенные в Стратегической дорожной карте по развитию телекоммуникаций и информационных технологий, требуются инвестиции в объеме 585 млн. манатов.

Как сообщает Report, это отражено в указанном документе.

Согласно Стратегической дорожной карте, реализация запланированных мероприятий будет осуществляться за счет средств госбюджета, внебюджетных фондов, Национального фонда помощи предпринимательству, Азербайджанской инвестиционной компании, местных бюджетов, местных управлений, предприятий и организаций, вне зависимости от формы собственности, прямых иностранных инвестиций, кредитов и грантов банковской системы, кредитов международных организаций и иностранных государств, технической и финансовой помощи, других источников, не запрещенных законодательством.

Большая часть средств будет обеспечена за счет реструктуризации бюджетов, а также привлечения средств частного сектора и различных инвесторов.