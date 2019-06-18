Xiaomi объявила о старте продаж своих смарт-телевизоров

Китайская компания Xiaomi анонсировала старт продаж в России умных телевизоров Mi TV.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении компании.

"Эти три модели телевизоров - символ нашей искренней преданности российским потребителям; их пользовательский опыт важен для нас, когда мы занимаемся разработкой новых устройств и их локализацией", - приводятся в сообщении слова Дженет Зенг, вице-президента по международному развитию Mi TV.

С 25 июня в продаже появятся Mi TV 4A с диагональю 32 дюйма, Mi TV 4S с диагональю 43 дюйма и Mi TV 4S с диагональю 55 дюймов. Модели оснащены ОС PatchWall, поддерживают DTS-HD и Dolby Audio. В сообщении компании отмечается, что российские покупатели Mi TV смогут воспользоваться премиальными подарочными подписками от популярных контент-провайдеров в России.

Компания также анонсировала начало продаж смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4 и беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.

Mi 9T оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 730, 6,39-дюймовым экраном, тройной 48-мегапиксельной камерой с поддержкой искусственного интеллекта и 20-мегапиксельной выдвижной фронтальной камерой. Смартфон поступит в продажу с 18 июня, фитнес-браслет и беспроводные наушники – 9 июля и 28 июня соответственно.