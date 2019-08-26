Оглашены расходы на обеспечение информбезопасности Системы льготного жилья в Азербайджане

Объявлен победитель тендера, проведенного ООО "MIDA", на приобретение лицензий для обеспечения информационной безопасности Системы льготного жилья, услуг по оказанию технического обслуживания и поставок программного обеспечения.

Как сообщает Report, с компаниями-победителями тендера заключены контракты на сумму 617 470 манатов и 411 126 тысяч манатов соответственно.

Вышеприведенные услуги будут оказывать ООО "Smart IT" и ЗАО "Научно-производственная компания R.I.S.K.".

Напомним, что ООО "MİDA" создано 11 апреля 2016 года, зарегистрировано в министерстве юстиции 17 мая 2016 года. MIDA находится в подчинении Государственного агентства по жилищному строительству Азербайджана.